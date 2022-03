Yohann GAMBA

En poste actuellement chez EASYTEAM, intégrateur et éditeur de solutions, spécialisé autour des technologies d'intégration et Cloud, j'exerce la fonction de consultant SOA.



Passionné par les nouvelles technologies et d'esprit "AGILE", mes ambitions professionnelles sont orientées vers la gestion de projets techniques.



En activités secondaires, j'exerce également les professions de professeur de danse Hip-Hop et coach en préparation mentale en tant qu'auto-entrepreneur.