Yohann HAGNERÉ

Formation initiale : Scientifique / informatique



5 ans d'expèriences professionnelles dans le groupe France Télécom, dont 3 ans en tant que développeur Web et 2 ans en tant que Chef de projet dans le domaine des moteurs de recherche (Web, shopping et voyage).



Depuis octobre 2006, je vie à Shanghai(en Chine).

J'ai rejoins l'équipe de Konaxis Chine en novembre 2006, afin de gérer toute la partie développement informatique de la société.

Ma mission s'articule autour de 3 axes :

- Développer le site Web de Konaxis Chine

= > Création d'un nouveau design plus accessible.

= > Mise en place de nouveaux outils, services et contenus pour les clients de Konaxis



- Supervision de l'implantation physique en Chine des clients de Konaxis

= > Achat de matériel informatique

= > Installation téléphone IP

= > Installation ADSL et/ou fibre optique

= > Installation réseau LAN et/ou WIFI

= > Configuration des postes clients et serveurs.



- Développement, hébergement et maintenance de sites Web et logiciels des clients Konaxis

= > Tous type de sites Web (vitrine, gestion de contenus, e-commerce...)

= > Tous type de logiciels



Mes compétences :

Chef de projet

Chine

Conception

Développeur

Export

Import

Import Export

Informatique

Internet