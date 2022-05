Yohann HAYERE

Gestionnaire de Projets en Cash Management, je gère une ėquipe Maîtrise d'Ouvrage en Moyens de Paiement assurant le lien entre les ėquipes IT et les demandes Mėtier. Je soutiens le Business dans la Rėponse aux Appels d'Offres apportant en particulier ma connaissance et Maîtrise de la Banque Electronique.

J'analyse le risque Opėrationnel et permet que les systèmes de Paiements opèrent dans le cadre Règlementaire.

Dans le cadre de l'amėlioration continue des traitement back office, je modifie et mets en place de nouveau processus via la mėthode LEAN Management.

Cette expérience rėalisėe en Banque peut ėgalement se transposer dans le secteur de l'Assurance.



❖ Mes principaux Savoirs / Connaissances ❖

▸ Expertise Métier en Banque Electronique : Maîtrise des différents formats de place (CORE, SEPA, CFONB, EDIFACT) et des protocoles d'échanges télématiques : EBICS (version T et TS), SWIFTNet, HTTPS, ...

▸ Expertise Métier en Cash Management Domestique et International : Maîtrise des différents Moyens de Paiements, Pooling, Netting, Reporting...

▸ Expertise Métier en Risque Opérationnel et Règlementaire : Identification, analyse et gestion du risque.



❖ Mes Compétences et mes Savoirs Faire Spécifiques ❖

▸ Gestionnaire de Projets en Moyens de Paiements, j'interviens dans chacune des phases ; de l'analyse du besoin à la livraison en production en passant par les différentes étapes de mises en oeuvres.

▸ Conduite du changement avec application de la méthode LEAN Management aux métiers de Back Office



❖ Mes Compétences et mes Savoirs Faire Génériques ❖

▸ Méthode, Organisation et Planification du travail me permettent d'assurer un travail de qualité.

▸ Ma capacité d'adaptation et Intelligence Situationelle me permettent d'intégrer toutes évolutions d'organisation ou de stratégie.

▸ Mon Leadership naturel me permet de fédérer et d'entraîner les collaborateurs dans un but commun.



Mes compétences :

Cash Management

Transaction Banking

Gestionnaire de Projets en Moyens de Paiements

Conduite du changement

Gestion du risque