Yohann HERBERT

En reprenant mes études en Master en Management et Stratégie d'Entreprise suite à une expérience bancaire réussite, j'avais pour objectif de m'orienter vers l'activité commerciale BtoB.

Mes premières expériences, au sein de OUEST FRANCE et FASTNET RESEAUX & TELECOM, m'ont permis de valider et affirmer mon choix.



A la suite de mon stage de fin d'études, j'ai pu intégrer la société FASTNET RESEAUX & TELECOM, en qualité d'Ingénieur Commercial.



Jeune cadre dynamique, j’aime les challenges et le travail d’équipe. Soucieux des responsabilités qui m’incombent, j’exploite toutes les possibilités pour mener à bien mes missions, mes actions, afin d’atteindre mes objectifs le plus rapidement possible.