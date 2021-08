Yohann HEUREUX

Actuellement Manager export au sein de l'entreprise TTOM (www.ttom.fr) organisateur de transport maritime international. Groupeur-logistique à Grand-Couronne avec un entrepôt de 8000 m2. TTOM leader sur l'exportation vers la Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Maroc et l'Asie et leader sur les importations depuis l'Asie et le Maroc. Également agréé en douane (certification OEA) présent dans tous les ports Français et des départements d'outre-mer.

j'ai développé et enrichi depuis 1997 la logistique, le service transit import /export et le service commercial.