Je me nomme Yohann Jandia, âgé de 18 ans.



Elève de 1ere année de BTS Comptabilité Gestion, Je suis à la recherche d'un stage en comptabilité pour la période du 9 mai au 17 juin 2016.



Ce stage me permettra de mettre en pratiques mes connaissances personnelles en comptabilité et en gestion et d’obtenir une nouvelle expérience professionnelle dans les conditions réelles de l’entreprise.



Je m’adapter à différentes conditions de travail tels que les progiciels de gestion intégré et l’organisation informatique.



J’applique les consignes imposées pour la réalisation des tâches qui me sont confiées comme la saisie d’un dossier client et le lettrage de ses comptes de tiers.



Ayant déjà des compétences solides sur divers logiciels informatiques, à l’exemple de Word, Excel et le logiciel comptable Coala.



Je serais en capacité de répondre à vos attentes pour la bonne marche de l’entreprise également d’être force de proposition au moment approprié, et cela grâce à mes anciennes formations professionnelles effectuées dans des cabinets d’expertise comptable.



Je suis volontaire et motivé pour réaliser toutes missions en comptabilité, inhérentes au bon fonctionnement d’un travail de comptable.



Ce stage contribuera à la préparation de mon Brevet de Technicien Supérieur dans des conditions optimales et me permettra ainsi d’acquérir de nouvelles compétences nécessaires dans les divers domaines de la comptabilité en entreprise.



Dans l’attente d’une réponse positive, je reste à votre disposition pour un entretien que vous voudrez bien m’accorder.



Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Maitrisse du logiciel Word

Maitrisse du logiciel Excel

Bonne utilisation du logiciel Sage

Bonne utilisation du logiciel de saisie Coala