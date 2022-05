Compétences



• Maîtrise des outils informatiques (SAP,SAGE,PRIZEM), de planification et de gestion des stocks

• Connaissance des techniques du transport et de leur réglementation

• Rigueur dans l’application des règles de sécurité

• Sens de l’organisation, réactivité, esprit de synthèse et d’analyse

• Aisance relationnelle (management)

• Sens du service au client