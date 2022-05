Yohann LE COUEDIC

Tout commence par des études commerciales axées sur l'agroalimentaire: un BTS et un CC2A, toutes 2 effectuées en contrat d'apprentissage.

Je suis ensuite parti en Irlande pour apprendre l'anglais et une envie de découvrir autre chose. J'ai travaillé 4 ans pour MPO, producteur de disques compacts: tout d'abord à la gestion des stocks et des expéditions, puis au service clientèle et enfin sur un projet de mise en place d'un ERP, projet au cours duquel je suis parti travaillé 9 mois à Londres.

Quelques mois de retour en France tout en cherchant un emploi en Espagne. J'ai ainsi été 6 mois animateur dans un hôtel dans le sud-est de l'Espagne et maintenant mon niveau d'espagnol est plus que correct.

Maintenant est venu le moment de poser mes valises.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Anglais

Animation

Bilingue anglais espagnol

Commercial

Comptes clients

ERP

Espagnol

Gestion des stocks

Logistique