Yohann LE TEUTOUR

Rattaché au directeur projet de Sage 100



Consultant fonctionnel Sage 100 en déploiement de projet complet :

Missions :

- Avant vente avec les commerciaux

- Analyse des projets

- Installation des progiciels sur différents environnements (client-serveur, CITRIX, TSE)

- Paramétrage des progiciels selon les souhaits des clients

- Création de mise en page personnalisée

- Formation des utilisateurs

- Assistance au démarrage des utilisateurs sur les progiciels

- Hotline auprès des utilisateurs

Maitrise de l'ensemble des logiciels sage 100 sauf le crm et la gestion de production

Maitrise de l'ensemble de la gamme my report (data, builder, Messenger, page et center)



Mes compétences :

Logiciel sage

Certification sage finance

Certification sage gestion commerciale

Formation

Sage 100