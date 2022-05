Yohann LETUÉ

Wifylgood est une société d'édition d'applications utiles, spécialisée dans les nouvelles technologies, et notamment pour les applications mobiles dédiées aux smartphones et aux tablettes, pouvant être en lien avec un site internet.



Nous développons actuellement le service Commune-it en direction des collectivités



consultez notre site web :

www.commune-it.com



consultez notre vidéo de présentation :

https://www.youtube.com/watch?v=VaiAMUyWbEc



Mes compétences :

Windows Mobile

Android

Communication

Gestion administrative

SMS

Web mobile

NTIC