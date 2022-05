Yohann LUCIO

•Depannage et maintenance en froid commercial et pompes à chaleur.

•Électrotechnicien industriel sur site pétrochimiques.

•Maintenance préventive, curative et remise aux normes d'installations electrique et régulation chauffage/clim. (réalisation de devis et installation des équipements).

•Maintenance et conduite de chaudières gaz.

•Travaux electrique/ mécanique sur turbines gaz. (Turboalternateur SOLAR)



Mes compétences :

Électricien industriel

Maintenance préventive et curatives electrique

Conduite chaudière gaz

Maintenance et amélioration systèmes chauffage/cli