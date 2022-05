Yohann LUSSIEZ

Bonjour à tous et à toutes !



Lors de mon BTS Moteur à Combustion Interne, j'ai été formé à participer à la recherche, au développement et à la mise au point des moteurs thermiques.

Désirant continuer mes études, je me suis alors dirigé vers une licence pro en "Moteur Thermique et Vibration Acoustique" où j'ai pu conforter mes connaissances en ce qui concerne le moteur thermique et son fonctionnement; et acquérir des notions en acoustique et vibration.

Désirant aller toujours plus loin et avide d'en savoir, d'en découvrir un peu plus, j'ai intégré l' EI.CESI en formation généraliste. Pourquoi? Car une formation généraliste me permettra d'avoir un pied dans plusieurs domaines, d'apprendre et de gagner en expérience.



Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez me contacter à cette adresse: yohannlussiez@gmail.com



Mes compétences :

Moteur thermique

Acoustique

Analyse vibratoire