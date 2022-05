Yohann MARCEL

Après avoir créé ma propre agence de communication et de création d'outils interactif, je décide après 6 ans d'intégrer une des plus grosse institution de la nouvelle Calédonie pour y apporter mon dynamise et mes compétences.

Au cours de 5 années j'ai pu participer a bon nombre de réforme nécessaire à l'évolution de la nouvelle Calédonie (formation professionnelle, santé publique ect...). Mon rôle était de valoriser l'action gouvernementale auprès des 230 000 habitants. Stratégie médias, campagne de communication mise en place de site internet.



Mes compétences :

Marketing

Marketing numérique

Web