Après des études dans les métiers de l'impression, cela fait 26 ans que je suis dans le domaine du packaging et plus précisément de l'étiquette adhésive et de l'emballage souple. Depuis 2005 j'occupe le poste de cadre commercial après avoir passé 13 ans dans la technique (typo, offset, flexographie, numérique).



Mes compétences :

Négociation

Développement commercial

Vente

Packaging