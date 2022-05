Yohann OLLIVIER

Après 2 ans dans le pôle actuariat d'Ernst & Young, où j'ai participé aux évaluations et revue de régimes sociaux (IFC, MDT, etc.), aux due diligences auxquelles répond le groupe (pour la partie concernant les engagements sociaux) et à la conception de modèles financiers et statistiques, j'ai rejoint le pôle Corporate Treasury. Aujourd'hui, je souhaite orienter ma carrière vers des fonctions plus transverses avec une vision plus entrepreneuriale.



Mes compétences :

Conseil

Contrôle interne

Plongée

Golf

Audit

Finance

Voile