Yohann PADIOLEAU

Bonjour,



Ayant créé ma société de maintenance informatique en 2013, je recherche des contrats de sous-traitance dans la région des Pays de la Loire afin de continuer mon développement. Je travaille actuellement en sous-traitance pour une autre société depuis près de 2 ans et je maintien également le parc informatique de plusieurs PME sous contrat de maintenance.

Mon expérience de 10 ans dans ce domaine, m'a permis de développer notamment mes compétences de maintenance, gestion en informatique et de relationnelle.

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Informatique

Administration réseaux

Maintenance informatique

Réseaux d'entreprises

Réseaux informatiques & sécurité