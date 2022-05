Yohann PLUM

Rigoureux et appliqué dans mon travail, j'aime le travail en équipe et faire parti d'un projet commun dans lequel je sens que je peux apporter des idées ou des solutions.



Plutôt bon vivant et dynamique, j'aime à croire que je participe à créer une ambiance de travail agréable tout en restant concentré sur la tâche qui m'est confiée.



Le graphisme et la 3D sont ma passion et avoir fait de ma passion mon métier marque à ce jour ma plus grande réussite.



Mes compétences :

Autodesk mudbox

Motion builder

Adobe Illustrator CS5

3D Studio Max

After Effects CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe Premiere

Adobe InDesign CS5

UDK

Z brush

SolidWorks

Realworks