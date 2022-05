Yohann POUTOT

Spécialisé dans le développement de sites Internet en HTML 5, PHP/MySQL, CSS 3, Javascript :

PHP : ZF1, ZF2, symfony, Joomla, Kohana, CodeIgniter.

CSS : Bootstrap, UIkit.

JS : Natif, AngularJs, jQuery, MooTools.

Langages : PHP5, MySQL, XSLT + XML, Pascal, Actionscript2.0.

Outils collaboratifs : CVS, SVN, GIT.

Outils de développement : Netbeans, Eclipse, Phpstorm

Maîtrise des logiciels : Photoshop, Firebug

Développement WEB sous Environnement WAMP (local) et LAMP (Prod).



Création de logiciels « lourds » avec DELPHI.



Design :

Créations de Flyers, Catalogues, look-books pour le Print ou le Web via photoshop ou InDesign.



Passionné par le Webdesign.



Perpétuellement à l’affut des nouvelles technologies Web, NoSQL, mangoDB, nodeJs, Backbone ...





Mon histoire :



Ma "carrière" a commencé grâce à la société SB Pastelle qui grâce au contrat de professionnalisation en alternance m'a permis de me lancer dans la vie active, C'est grâce à cela que j'ai pu apprendre en autodidacte l'intégration WEB, Photoshop, le print, le javascript, le PHP.

Développeur avant tout, je m'intéressais fortement à tous les CMS et frameworks existants permettant la création de sites Web structurée et méthodique.



C'est ensuite chez Brocelia que j'ai proposé mes compétences PHP / JS / intégration et c'est au sein de cette entreprise structurée et hiérarchisée (Chef de projet > développeur) que j'ai vraiment progressé en PHP et développement WEB, gestion de projets, méthodes de travail (SVN, travail en équipe...).



Depuis je suis toujours en veille technologique car le WEB progresse et évolue constamment, toujours en perpétuel apprentissage et perfectionnement du développement WEB en tant que professionnel et passionné.



