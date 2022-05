Yohann POVERT

Depuis 2005, je dirige la société SETAP OUEST qui est un bureau d'études spécialisé en :

- automatisme industriel

- études électriques

- mise en service d'équipement électriques et industriels



En plus de ces services en analyse et conception, notre société propose des prestations de conseils, d'assistance technique et de formation afin de concevoir au mieux votre projet industriel.

Situés à la Verrie (85), nous intervenons sur la France entière, tout particulièrement sur le Grand Ouest mais également à l'étranger.



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site:

www.setapouest.com



ou à m'envoyer une demande de renseignements.



Mes compétences :

Gestion d'Affaire

Automatismes industriels

Electrotechnique

SUPERVISION