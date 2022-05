Yohann RAYMOND

Jeune diplômé en commerce international, j'offre mes services sur toute zone d'activité. Mobile, je suis disponible et capable de me déplacer en France et à l'étranger.

Ayant eu l'opportunité de voyager, je m'intéresse aux cultures étrangères.

Je parle couramment 3 langues, l'Anglais , l'Espagnol , et bien sur, le Français.

A l'écoute de toutes les opportunités, j'ai une préférence pour les entreprises ayant des valeurs écologiques fortes, ou cherchant à s'améliorer.

Merci de me contacter si vous avez des opportunités dans ce domaine.



Mes compétences :

Restaurants

Import/Export

Composition musicale