Yohann REDON

Transmettre les connaissances, le savoir-faire ainsi que le savoir-être acquis tout au long de mon parcours professionnel : management, formation, gestion, pilotage d’activité, vente et merchandising.

J’ai à cœur, depuis de nombreuses années, de former et accompagner mes équipes vers la recherche de performances, la fidélisation et l’installation d’une marque dans son environnement commercial ainsi que vers la réussite collective.

J’entreprends désormais une reconversion professionnelle en tant qu’Assistant Ressources Humaines afin de me consacrer exclusivement à la gestion administrative, à l’intégration et à la formation des salariés au quotidien.



Mes compétences :

Communication

Travail en équipe

Persévérance

Patience

Ambition