Yohann RIANDIÈRE

J'exerce le poste de Technicien Géomètre Topographe au sein de Vinci Construction Terrassement depuis 10 ans et en partie Dessinateur Projeteur depuis peu.

Pendant ces années de Topographie j'ai réalisé de nombreuse implantations et relevés Topographique ainsi que beaucoup de traitement de relevés et de modification de projets qui m'ont amené aujourd'hui à un poste similaire à celui d'un Dessinateur Projeteur.

Je souhaite mettre un terme à mon CDI pour cause de déplacement Géographique.



Mes compétences :

Mensura

AutoCAD

Microsoft Excel