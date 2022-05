Yohann SERPIN--PONT

Étudiant à SUPINFO afin d'obtenir un Master en Informatique pour devenir Ingénieur en Informatique, je suis constamment à la recherche de stages à temps partiel pendant les cours et stages à temps plein pendant la période Juillet-Octobre. Je recherche aussi un Contrat de Professionnalisation afin d'améliorer mes compétences et mon travail en entreprise.



Toujours à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle et personnelle.

J'aime améliorer mes projets grâce à ces expériences.



Mes compétences :

PHP

HTML

C

Python

CSS

C++

SQL