Yohann TEISSEIRE

Actuellement en poste chez Avisto en tant que Développeur Web (PHP5 / Symfony).



Bac + 5 en master Web et E-business avec 3 ans d'expérience professionnelle.



Bonnes connaissances en Symfony 2+ et ses bundles et PHP Orienté Objet.

Très bonnes compétences en HTML5-CSS3 / référencement / optimisation.

Bonnes connaissances sur Angular et Leaflet.

Bonnes compétences en Wordpress et Drupal, leurs plugins, leur référencement et leurs optimisations.

Utilisation de Docker et compétences en configuration serveur (NGINX/Apache).



Site perso : yohannteisseire.com



