Yohann TROUILLOT Consultant Patrimonial - Formateur & Recruteur



Spécialise en économie d'impôts, préparation de la retraite, constitution ou l'optimisation d'un capital, l'aide aux financements et la création de revenus complémentaires.



Je mets en place une stratégie financière et fiscale propre à chacun de mes clients afin de réaliser les objectifs fixés tous en étant en adéquation avec la situation professionnel et familiale .



Je ne fonctionne que par recommandation et par le biais du ''bouche-à-oreille'', je ne prend aucun honoraires et ça tout au long de mon accompagnement.



Mes compétences :

Optimisation fiscale

Financement de projet

Gestion financière

Gestion de patrimoine

Épargne retraite