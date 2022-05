Yohann ULLIO

Cabinet de Courtage en produits d'assurances à destination des Professionnels et des Particuliers.



Notre métier: Analyser les besoins et les problématiques afin d'identifier la solution de protection la plus adaptée.

Nous sommes au service exclusif de nos clients et les représentons auprès des compagnies d'assurances en totale indépendance. Nous savons aussi créer nos propres garanties quand nous estimons que certains risques ne sont pas bien ou pas du tout couverts.



Nos principaux domaines d'expertises:

Pour l'entreprise: Dommages aux biens, Risques Industriels, Responsabilité Civile, Protection des Dirigeants et de leurs salariés, Pertes financières.

Pour votre protection personnelle: Dommages aux biens, Prévoyance, Maladie, Retraite.

Risques spéciaux: Parc immobilier, Flotte de véhicules, Evénementiel, Risques aggravants,...



Contact: ullio@sagessse.fr