Yohann VERMERSCH

Au sein de la société GTI depuis Juin 2010, j'ai su évoluer d'une simple activité de support utilisateur, vers un poste plus polyvalent.

Mon cœur de métier est aujourd'hui l'administration système, la gestion de parc informatique, l'installation et la gestion de serveurs en environnement Microsoft.



Mes compétences :

WSUS

Administration système

Développeur web

Active directory et Services réseaux

RDS - Remote Desktop Services

Microsoft Hyper-V

WDS - Windows Deployment Services