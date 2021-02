Yohann YOUSSOUF

D'un tempérament calme, ayant le relationnel facile et de fortes capacités d'adaptation, je sais m'intégrer dans une équipe et travailler en synergie en prenant compte des processus et des techniques de la structure d'accueil.

Totalement autonome, j'ai pu prouver ma capacité à résoudre des problèmes complexes lors de mes précédentes affectations où je devais m'auto former pour pouvoir répondre aux besoins de la structure d'accueil.



D'un point de vue plus technique, j'ai un très bon background en programmation orientée objet de par ma formation en informatique embarquée (BTS IRIS), ce qui me permet d'apprendre rapidement les spécificités de chaque langage et d'être ainsi opérationnel le plus tôt possible. De plus, passionné par les nouvelles technologies, je suis de prés les dernières innovations et m'intéresse à leur fonctionnement.

Compétent dans le domaine du web, j'ai pu réaliser des projets de site Internet "from scratch", et suis totalement autonome dans les langages les plus répandus (PHP, HTML4/5, CSS2/3, JavaScript, framework jQuery, Ajax, SQL...).



Enfin, je parle et écrit couramment anglais. J'ai eu la chance de pouvoir travailler en tant qu'auto-entrepreneur, en parallèle de mes études, et j'ai réalisé des traductions (Anglais - > Français) d'articles traitant de nouvelles technologies pour le compte d'une société Londonienne (TopLine Communication).









Mes compétences :

C++

JavaScript

SQL

HTML

JQuery

Java

PHP 5

CSS

Android Development