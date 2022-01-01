Yohou ROMAIN

Université Senghor/Université Internationale De Langue Française Au Service Du Développement (Alexandrie)
Alexandrie2015 - 2015MASTER II
GESTION DES CATASTROPHES
COORDINATION ET GESTION DES PROJETS
GESTION ENVIRONNEMENTALE
SECURITE ET GESTION DU RISQUE SANITAIRE
GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE DES APPROVISIONNEMENTS : MEDICAMENT , VACCIN
VACCINOLOGIE
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
EXPERIMENTATION CLINIQUE
PROJET EN SANTE
CYCLE DU PROJET
GESTION HOSPITALIERE
SANTE MENTALE
ECONOMIE DE LA SANTE
DROIT INTERNATIONAL DE LA S