Menu

Yohou ROMAIN

ABIDJAN

En résumé

Pas de description

Entreprises

Pas d'entreprise renseignée

Formations

  • Université Senghor/Université Internationale De Langue Française Au Service Du Développement (Alexandrie)

    Alexandrie 2015 - 2015 MASTER II

    GESTION DES CATASTROPHES
    COORDINATION ET GESTION DES PROJETS
    GESTION ENVIRONNEMENTALE
    SECURITE ET GESTION DU RISQUE SANITAIRE
    GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE DES APPROVISIONNEMENTS : MEDICAMENT , VACCIN
    VACCINOLOGIE
    SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
    EXPERIMENTATION CLINIQUE
    PROJET EN SANTE
    CYCLE DU PROJET
    GESTION HOSPITALIERE
    SANTE MENTALE
    ECONOMIE DE LA SANTE
    DROIT INTERNATIONAL DE LA S

Réseau

Pas de contact professionnel

Annuaire des membres :