Yokore Bernard GOBO

De formation technique et économique, j’ai acquis, au cours de ces vingt dernières années, une solide expérience professionnelle et une double compétence en matière technique et managériale au sein du Bureau National d'Etudes Techniques de Côte d'Ivoire (BNETD) et de la Société d'Opération Ivoirienne d'Electricité (SOPIE), où j’ai exercé comme Ingénieur Industriel, Analyste Économiste et Financier, Directeur du Contrôle Financier, Directeur des Ressources Humaines, de l’Administration et des Finances, Directeur du Budget, du Suivi et de l’Evaluation des Projets et Programmes, Directeur Central et Secrétaire de Conseil d’Administration. Manager entrepreneur, moteur d'innovations, j'ai une bonne compréhension des grands défis planétaires et de leurs impacts sur le monde des entreprises. Prêt à assumer une responsabilité accrue, je suis à la recherche d'un nouveau challenge.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit stratégique et opérationnel d’organisation

Évaluation de projets

Management des ressources humaines

Suivi-Évaluation et Pilotage de projets.

Finance d'entreprise

Etudes de faisabilité de projets

Conception de Systèmes de Pilotage

Analyse concurrentielle et Etudes Prospectives

Financement de projets

Expertise et Évaluation d’actifs.

Stratégie et gestion d'entreprise