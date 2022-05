Yokpo DOUNAMOU

Visionnaire et plein d'initiatives, je suis le Fondateur du Service de Traduction, d'Interprétation et de Formation Multilingue (STIFM), basé à Conakry, Guinée, Afrique de l'Ouest. Pour plus de détails à propos de STIFM, veuillez visitez le site:Array



Je suis titulaire d'une Maîtrise de Traduction/Business, de nombreuses attestations et certificats pour des prestations diverses telles que l'Enseignement au niveau universitaire, le Journalisme (radio), la Consultance en milieu scolaire et universitaire notamment pour les étudiants en situation de thèse, l'Administration en entreprise et ONG.



J'aime la rigueur dans le travail, la valorisation des compétences, la cohésion et la complémentarité dans les rapports de tous les jours entre Employés et Employeurs.



Mes compétences :

Administration générale

Conception et mise en oeuvre de projet

Création d'entreprise

Formation

Interprétation

Traduction anglais français

Consultance (Elaboration de mémoire de fin de cycl