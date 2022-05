Yola Membre Fondateur GUEGUEN VAILLANT

- Formation vente gestion et techniques commerciales BAC + 2 (BAC G3 + DUT GEA )

- Compétences acquises grâce aux expériences professionnelles dans des secteurs comme : la pub et l'édition, le recrutement et l'encadrement, la responsabilité d'un centre de profit, d'un café restaurant ou encore l'assistanat directionnel.

- Rien où presque n'a été oublié : La vente directe ou par téléphone, la négociation, le recrutement, l'encadrement (jusqu'à 49 collaborateurs) la formation de ces derniers,la gestion commerciale avec contrôle du CA, des ratios, la gestion comptable jusqu'au bilan, administrative et sociale (18 salariés).

- La tenue financière d'une entreprise de 82 salariés et de 10.5 Millions de CA.

- Les qualités requises : autonomie, rigueur, adaptation rapide, goût pour le travail en équipe, esprit commercial indispensable, gestionnaire (goût des chiffres)organisée et responsable.

- Membre actif du CHRCT de la DUP

- Polyvalente c'est le terme qui me caractérise le mieux et qui n'est pas facile à placer dans un CV malgré la souplesse que cela peut procurer.

- Conseillère Municipale,

- Fondatrice de l'association ACTSO66 (amélioration du pouvoir d'achat des habitants du Ribéral)



Mes compétences :

Gestion

Vente

Communication

Organisation

Négociation

Management