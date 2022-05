Yolaine COULOUARN

QUADRUPLE CASQUETTE :

• Technique :

o support technique en avant-vente et post-vente sur les réactifs de biologie moléculaire et cellulaire, immunologie :

 identification du produit adapté à la problématique d’un client, présentation des caractéristiques-avantages de ce produit

 identification et résolution de problèmes techniques liés à l’utilisation des réactifs de biologie moléculaire et cellulaire

 préconisation de nouvelles stratégies

o relayer des informations techniques en interne à l’équipe technique

• Marketing :

o Préparation de supports de vente et présentation (PowerPoint) de ces supports à l’équipe commerciale : pour les réactifs de biologie moléculaire et cellulaire, immunologie et instrumentation

o Rédaction d’e.mailing et définition de la cible client

o Rédaction de lettres techniques : actualités techniques (astuces d’optimisation, erreurs à éviter, questions fréquemment posées…) sur des thématiques dans le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire (cytométrie de flux, transfection, …)

o Rédaction de documents de synthèse sur les produits (brèves en français pour le site internet)

o Gestion de listes de prix

o Lancement de nouvelles gammes de produits

o Elaboration de documents marketing pour les clients

o Activité de relecture de l’ensemble des documents à usage interne et externe

o Coordination entre fournisseur et équipe de vente

• Commerciale et Télévente :

o Activité de relances des échantillons et offre premier achat : mesure de l’indice de satisfaction du client après test des produits / assistance technique apportée en cas d’échec ou de souci lors de l’utilisation de leurs utilisation / transmission des informations récoltées à l’équipe commerciale

o Télévente : promotion téléphonique de produits complémentaires / établissement et envoi de devis aux clients intéressés / suivi de ces clients après tests

• Appels d’offre :

o Réponses techniques aux appels d’offre : sélection des produits en fonction des critères demandés dans l’appel d’offre (notamment par rapport aux produits concurrents), évaluation des quantités annuelles

o Réponses techniques aux MAPA

o Suivi de l’envoi d’échantillons





Mes compétences :

Support Technique Biologie Moléculaire et Cellulai