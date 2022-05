Yolaine GUILLAUME

Objet : Futur diplômée de l’école supérieure de commerce de ISG je recherche un poste de stagiaire Gestionnaire de patrimoine d’une durée de 6, 9 ou 12 mois à partir du 2 mai 2015.





Madame, Monsieur,



Actuellement étudiante à l’école supérieure de commerce de l’ISG, j’ai choisi de me spécialiser dans le domaine de la finance en vue de finaliser une formation au diplôme master ISG grandes écoles spécialisation Gestionnaire de patrimoine, tout en m’enrichissant d’une expérience culturelle et d’un apprentissage approfondi. Au terme de ce cursus universitaire, je dois effectuer un stage et serais très intéressée pour que sa réalisation se fasse au sein de votre entreprise en tant que gestionnaire de patrimoine.





L’opportunité d’effectuer un stage ponctuant ma licence banque spécialité gestion de patrimoine m’a permis de découvrir un réel engouement pour la gestion, et fut le moteur d’une continuation d’études supérieures dans ce secteur.





Comme vous pouvez le constater à travers mon curriculum-vitae ci joint, les différentes étapes de mon parcours universitaire ont été motivées par ma détermination à évoluer professionnellement. L’ensemble de mon expérience m’a permis d’acquérir des compétences transversales que je suis aujourd’hui en mesure d’appliquer en tant que gestionnaire de patrimoine pour votre entreprise.





Je reste à votre disposition pour un entretien afin de vous montrer ma détermination à intégrer votre entreprise.



Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et vous prie d’agrée, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distinguées.



Guillaume yolaine





Mes compétences :

Microsoft Excel

Mycrm

Microsoft Word

EBP Gestion commerciale

