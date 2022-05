Yolaine NGUYEN

Je suis une directrice très investie car passionnée par mes missions.



En effet, mon cursus d'infirmière, de cadre de santé puis de cadre supérieur dans le secteur sanitaire m'a permis d'acquérir des compétences qui représentent un atout majeur pour assurer une gestion efficiente de la qualité et de la sécurité d'accompagnement des résidents et de leur famille.



Les objectifs du projet d'établissement de l'EHPAD que je dirige depuis le 1ier octobre 2006,définis en équipe, sont centrés sur la bientraitance, l'accompagnement des fins de vie et la prise en charge de la douleur.



J'assure une gestion budgétaire rigoureuse et la notion de projet est essentielle dans la conception de mes missions.



Mes compétences :

Motivation pour travailler en équipe

Gestion budgétaire

Management des equipes

Gestion de projets