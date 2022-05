Yolaine POULIN

Ambitieuse,battante et passionnée et volontaire. Le handicap n'enlève rien à ma ténacité. Je vais jusqu'au bout de ce que j'entreprends.



La société;

Nous sommes 2 dirigeants. Notre société existe depuis juin 2012 implantée à Vannes dans le Morbihan.

notre lingerie est accessible à tous et adaptée aux Personnes en Situation de Handicap.

Elle ne concerne pas uniquement le handicap, mais aussi dans les cas d'hospitalisation (chirurgie, gynécologie obstétrique,maternité)



Pourquoi avoir crée la ligne de lingerie?

La loi de fevrier 2005 concernant l'Accès à tout pour tous concerne aussi la mode.

Ce n'est pas évident pour les Personnes en Situation de Handicap surtout à (Mobilité Réduite) et les les personnes en sur-poids de trouver de la lingerie à leur convenance.

Nous créons nos modèles et il sont fabriqués par un industriel Français

Satisfaire nos clients est important et aussi ouvrir notre marché à l'étranger.



Mes compétences :

Perfectionniste