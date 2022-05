Yolan PIBRAC

Jeune Ingénieur & Architecte français, passionné d'informatique et de nouvelles technologies. Durant mes études, je me suis spécialisé dans le design génératif. Aujourd'hui, je souhaiterais intégrer une structure innovante, dans le domaine de l'ingénierie Civil et l'urbanisme (BIM, Design Génératif ...), où je puisse rapporter mon expertise en tant qu'Ingénieur et Architecte, ainsi que mes connaissances informatiques.



Mes compétences :

Artlantis

Sketch up

Grasshopper

Archicad

AutoCAD

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop