Yoland Hubert MOMBO

Je suis en Master2 en Ingenierie financiere ou je me spécialise dans les métiers de la finance d'entreprise, la finance de marché, la banque ou les assurances.

J'ai repris mes études,il y'a 5ans à l'université de Tours. Après des experiences professionnelles dans le milieux de l'industrie,comme agent de fabrication,ou manutentionnaire,j'ai décidé de monter le projet professionnel qui me convient.....

Et depuis j'ai fais un sans faute,obtennant tour à tours une licence,puis un master d'économie et de gestion.Formation entierement pluridisciplinaire ou j'ai appris à maitriser des discipline comme la macroéconomie,le controle de gestion ou j'ai appris à faire des prévisions budgétaires et des tableau de bord, le marketing,les outils fondamentaux en informatique comme excel et access,mais également la fiscalité des entreprises et le droit commercial.

J'ai le contact facile car je communique bien, je pense avoir l'ame d'un bon manager.



J'aime anticiper les événements, toujours prévoyant, je suis un combattant qui n'abdique jamais devant la difficulté.



Mes compétences :

Finance

Réactif