Yolanda LEPRETRE

Je suis âgée de 18 ans, et habite sur Petiville à côté de Notre-Dame-de-Gravenchon. Je suis à la recherche de mon premier emploi en tant que "Secrétaire-Comptable" ou "Agent administratif", j'ai mon BAC PRO Gestion-Administration.

Je suis autonome, rigoureuse, organisée et consciencieuse. La formation que j'ai effectuée me permet d'être polyvalente et de réaliser différentes activités. Enfin, possédant à une bonne mémoire j'ai des capacités d'apprentissage rapide.



Mes compétences :

Rédiger et répondre aux mails

Suivre l'état des stocks

Préparer les élèments constitutifs à la paie

Préparer les commandes

Concevoir un tableau de bord

Etablir des opérations de suivi de paiement

Collecter des élèments du personnel

Classer des documents, informations

Gérer les courriers

Effectuer une relance client

Plannifier des rendez-vous

Saisir des documents numériques

Etablir un état de rapprochement

Accueil physique et téléphonique