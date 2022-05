Yolanda PIZANA

Assistante multi-compétences, adaptable, rigoureuse et autonome, travaillant actuellement dans un secrétariat médical détaché gérant les appels, plannings rendez-vous et messages de médecins généralistes, ostéopathes, gynécologues, ORL, ophtalmologues, dermatologues, psychologues, pédiatres, phoniatres...



Savoirs faire et savoirs être :

- Capacité d'écoute et d'aisance à l'oral afin d'aider les patients ou les interlocuteurs à expliquer correctement l'objet de leur appel,

- Capacité à la synthèse écrite desdites demandes afin d'aider les professionnels médicaux à cibler rapidement le niveau d'urgence ou la simple demande administrative ou de conseil de leur patient,

- Capacité à la simple prise de rendez-vous nécessitant l' utilisation du logiciel de prise de rendez-vous et la gestion d'appels en cours.

- Travail avec une équipe,

- Très bon niveau d'adaptabilité avec tous types de patients (puisque mon travail actuel est très diversifié en spécialités médicales).







Mes compétences :

Secrétariat