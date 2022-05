Bonjour,je m'appelle Yolande BARRENA,âgée de 49 ans,je suis actuellement sans emploi mais cela devrait changer d'ici peu.jusqu’en Mars 2015,je travaillais entant qu'employée commerciale et plus précisément dans le domaine floral dans un grand groupe de la chaine alimentaire.Aujourd'hui,j'ai été remarqué par un de mes anciens fournisseurs qui croit en moi aussi il a l'intention de me laisser en gérance une de ses boutiques fleurs. Je ne veux pas le décevoir,aussi pour moi mème,bien que je suis diplômée du baccalauréat comptabilité obtenu en 1987j'aimerai en complément avoir une formation en gestion courant d'une petite entreprise artisanale.



Mes compétences :

Utilisation d'outils bureautiques

Techniques de vente