Yolande BORNET

Sur le chemin de ma vie, en voyage constant vers mon intériorité.

Dans le silence du coeur, qui prolonge cette longue marche, pas à pas.

Je demeure, joyeuse, confiante à tout ce qui peut advenir, car c'est dans

l'instant inoubliable que se déroule les surprenantes et inconditionnelles

merveilles de la Vie....

A travers ce voyage, j'avance, poursuivant le seul but de non dualité dans la Paix.....