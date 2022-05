Yolande DE SOUZA

Expérience significative de 4 ans dans le domaine de la communication institutionnelle et de la gestion des relations avec les médias. Véritables qualités relationnelles et rédactionnelles. Grandes capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation. Réelle aptitude à faire preuve de réactivité et à travailler en équipe.



Mes compétences :

Environnement international