Yolande DOMER

Je suis créatrice de cartes en 3D, de boites et de sacs en papier et je réalise également des bijoux. Vous avez envie de faire plaisir, de surprendre où d'étonner. Offrez une carte originale et tout à fait unique pour toutes les occasions : les anniversaires, la saint valentin, les mariages, noël, la fête des pères, des mères, des grand-mères, des grand-pères, pâques, les communions, les naissances, les baptêmes, les départs à la retraite et tout autres fêtes...............Je personnalise vos cartes grâce à des créations à la demande, avec un thème, des couleurs et des idées qui vous ressemblent.



Mes compétences :

3D

Le montage offset

les bijoux