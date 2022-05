Yolande FORNIER

Actuellement, en mission pour la société Hardis Group, je recherche pour Grenoble 2 Services Delivery Manager pour rejoindre notre équipe Cloud Solutions.



Société de conseil, ESN et éditeur de logiciels, Hardis Group est basé à Grenoble, Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux, Lille, Madrid et Utrecht.



Plus quune équipe, Hardis Group cest avant tout un collectif solide de plus de 1200 collaborateurs, en croissance constante depuis 36 ans. Hardis Group a réalisé un chiffre daffaires de 122 M€ en 2019.



En 2018, nous avons obtenu notre certification Great Place to Work grâce à nos collaborateurs qui contribuent chaque jour à faire de Hardis Group une entreprise où il fait bon travailler.



Rejoignez un groupe qui cultive des valeurs humaines fortes, basées sur le respect et la proximité, qui encourage et valorise la créativité et les initiatives personnelles.