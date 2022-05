Yolande GALAN

25 ans d'expérience dans différents secteurs d'activités. Formation de base Banque et Bourse suivie d'un cursus en gestion & finance option droits des sociétés. Ai occupé différents postes d'encadrement au sein de grands groupes commerciaux et établissements bancaires (conseillère clientèle).

En créant un cabinet de courtage en prêts, j'ai le souhait de travailler avec tous les partenaires dont le métier satellite autour du monde de l'immobilier.

Dotée, certainement, d'une philosophie particulière, je ne dresse aucune frontière, ainsi en conciliant des partenariats, je considère mes confrères comme des partenaires et non comme des concurrents. Sur un marché aussi important il y a de la place pour tous les professionnels que nous sommes.

Alors, ensemble, n'hésitons pas à créer une unité unique jusqu'aux zones frontalières et préservons nos structures afin qu'elles restent des entités à taille humaine. Ainsi, en offrant des services de qualité, en couvrant tous les départements, nous saurons préserver nos vies privées.

Nous sommes, certainement, tous différents dans ce que nous sommes, mais cela n'empêche pas que nous pouvons être complémentaires en saisissant cette opportunité.

ygalan@lejustepret.com



Mes compétences :

Achat

Assurances

Banque

Bois

maisons bois

Prêts immobiliers

Vente