Yolande GEYER

Ma conviction :

- Identifier ses qualités, ses forces, ses passions, c'est s'offrir la possibilité de s'épanouir pleinement.

- Se connaître, cest aussi pouvoir se projeter, se renouveler, innover.

- Seule une personne consciente de ses capacités et qui sait les verbaliser peut se fixer des objectifs réalistes, se lancer de nouveaux défis.



Je suis une facilitatrice du changement !



Qui suis-je ?

De la communication des entreprises au marketing de soi, il ny a quun pas. Aujourdhui je suis coach en évolution professionnelle et consultante en bilan de compétences. Jaccompagne les ambitions dévolution, les désirs daller vers un mieux-être, un plein épanouissement de soi et la réalisation de son potentiel.



Mon envie est de permettre à chacun, quil soit jeune en études, adulte salarié ou entrepreneur, délaborer et dexpérimenter un projet de vie et professionnel qui fasse sens et soit durable. Par une approche créative, agile et co-responsable, je vous invite à passer de lambition à laction et à atteindre vos objectifs.



... Et parce que j'ai aussi une expertise de 10 ans dans la communication des entreprises, je vous accompagne à la clarification de votre unicité et au lancement dune véritable stratégie de communication personnelle. Vous gagnez à être connu.e ! #personalbranding



Envie de changement ? Parlons-en !



> Intéressé.e par un bilan de compétences ? RDV sur https://yolandegeyer.com/bilan-de-competences/

> Gagnez du temps et prenez rdv en un clic sur mon agenda : https://calendly.com/yolandegeyer/decouverte

> En savoir plus sur mon propre parcours de reconversion : http://yolandegeyer.com/a-propos/