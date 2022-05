Yolande HOLZ

Bonjour et merci pour votre visite sur mon profil.



Dale Carnegie: une présence mondiale, une expertise locale.

Ma mission est d'accompagner les organisations des régions Alsace/ Lorraine et du Grand Duché dans l'atteinte de leurs objectifs en augmentant l’efficacité des acteurs de l'entreprise.



Je serais ravie d'échanger avec vous, n'hésitez pas à me contacter!



















Mes compétences :

Prospection commerciale

Relations clients

Dynamisme

Relations humaines