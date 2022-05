Yolande HUNZINGER

De l'appel d'offres à la réception des travaux et garantie de parfait achèvement, élaboration de tous documents liés aux éléments de mission de maîtrise d'oeuvre (ESQ à AOR)

Officiel de compétition (voltige équestre) préparation de tous documents nécessaires au bon déroulement de la compétition - trois CVI - un championnat du monde - les jeux équestres mondiaux (responsable du guichet unique des oficiels) m'ont aguerri dans la préparation et lors du déroulement des compétions (protocoles etc.)

Membre élu du comité régional d'équitation, responsable de la commission "voltige", membre de l'association handicap et cheval Alsace



Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint