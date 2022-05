Yolande KWIBOU

Je me nomme Yolande k.

actuellement opératrice de saisie et je m'occupe aussi des sorties de marchandises (e peux effectuer une sortie de conteneur ou de véhicule) du port voir jusqu'à livraison à VITRANS SARL ,

je m'occupe des saisies des primatas, des fiches GUCE,et bien d'autres, par ailleurs j'ai aussi des expérience dans la gestion administrative , tels que la gestion des courriers, des chèques, des commandes et autres tâches. si vous rechercher du personnels comprennant mes qualifications voici mon e-mail: kwibou@yahoo.fr

merci



Mes compétences :

AGENT ADMINISTRATIF